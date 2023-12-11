المستشارة السابقة لأوباما: الولايات المتحدة صوتت لصالح حليفتها إسرائيل لمنحها مزيدًا من الوقت

قالت لورى واتكينز، المستشارة السابقة لأوباما، إن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت واتخذت قرارًا صعبًا لدعم حليفتها إسرائيل ولكن هذا التصويت كان لمنح اسرائيل مزيدًا من الوقت على الأكثر أسبوعين في جهد الاستمرار بنوايا طيبة لإخلاء المحتجزين من حماس ويأملون أن هناك أناس على قيد الحياة.

وأضافت "واتكينز"، اليوم الإثنين، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ أسبوعين عندما قامت حماس بالاتفاق عى هذه الصفقة وقرروا أنهم لن ينقلوا السيدات والأطفال في حوزتهم، هذا كان سبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مشيرةً إلى أن محاولة إخلاء أولئك المحتجزين والاستمرار في القضاء على قادة حماس، هذا كان سبب التصويت.

وأوضحت أنه كي نتوصل إلى وقف لإطلاق نار فعال، فيجب على الطرفين أن يتفقوا، وحماس نقضت هذا الاتفاق قبل انتهاء وقته، وكان بإمكانهم إعادة التفاوض، فيجب أن يتفق الطرفان، متسائلةً: “كيف سينجح هذا إذا قام طرف واحد فقط بوقف إطلاق النار، إذا خالفت حماس الاتفاق كيف سيحمي هذا الاسرائيليين وكيف يمكنهم الدفاع عن أنفسهم؟".

أما فيما يتعلق بـ 14 ألف من قذائف الدبابات، أكدت أن هذا لا يتعلق بالفيتو في مجلس الأمن، ولكن هذا الأمر يمنح الدعم العسكري لإسرائيل للدفاع عن نفسها وليس للهجوم ولكن للدفاع ضد حماس ولإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وللقضاء على حماس وقياداتها.