كيف يؤثر قرار المحكمة العليا في الهند بتجريد كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية؟

قضت المحكمة العليا في الهند بأن الحكومة تصرفت بشكل قانوني عندما ألغت الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير ووضعتها مباشرة تحت سيطرة المركز.

ووفقاً لوسائل اعلام هندية، فقد تم إلغاء المادة 370، التي نصت منذ ما يقرب من 70 عامًا على حقوق خاصة لجامو وكشمير خارج الدستور الهندي، من قبل حكومة ناريندرا مودي في أغسطس 2019 من خلال أمر رئاسي، دون التشاور مع الشعب الكشميري.

تأييد بقرار الحكومة بالغاء الحكم الذاتي

وفي حديثه يوم الإثنين، أيد رئيس المحكمة العليا في الهند، دي واي تشاندراتشود، قرار الحكومة وقال إنها لم تتجاوز صلاحياتها.

تم إلغاء المادة 370 من خلال حملة قمع طويلة على الدولة، حيث تم تعبئة الجيش بأعداد كبيرة، وتم سجن القادة السياسيين، وفرض حظر تجول صارم، وتم إغلاق الإنترنت لمدة 18 شهرًا، وتم تجريدها من الدولة وحل تمثيلها السياسي ولم يتم استعادتها منذ ذلك الحين.

وقد أثيرت شرعية تصرفات الحكومة في أعلى محكمة في الهند. استغرق الأمر ما يقرب من أربع سنوات قبل أن يتم الاستماع إليها أخيرًا من قبل لجنة قضاة المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام.

مخاوف من ردود الفعل في باكستان

وقبل صدور الحكم، زعم الزعماء السياسيون في كشمير، يوم الإثنين، أنهم وضعوا تحت الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع، حيث تم إغلاق أبواب منازلهم بالسلاسل، وتقييد الحركة في الولاية.

وقال شاندراتشود في حكمه إن المادة 370 كان المقصود منها أن تكون "مؤقتة" فقط بعد انضمام المنطقة إلى الهند بعد الاستقلال، وبالتالي لم تعد صالحة في الظروف الحالية. ووصف القضاة المادة 370 بأنها "فيدرالية غير متماثلة"، وقالوا إن الدستور الهندي يجب أن ينطبق بالكامل على جامو وكشمير.

وقال تشاندراتشود: "لم تحتفظ جامو وكشمير بأي سيادة بعد انضمامها إلى الهند".

كشمير المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان

يعود الجدل حول منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة إلى ما قبل استقلال الهند في عام 1947، عندما كانت الهند وباكستان متنازعتين عليها أثناء التقسيم.

بعد أن أصبحت جامو وكشمير جزءًا من الاتحاد الهندي، تم إقرار المادة 370 في البداية كإجراء مؤقت لتكريس بعض الحقوق المستقلة والحماية للكشميريين، بما في ذلك دستورهم وعلمهم، وتم التأكيد عليه لاحقًا كإجراء أكثر ديمومة في الولاية من خلال أحكام قضائية مختلفة.

كما ظلت كشمير لفترة طويلة نقطة الضغط الأكثر حساسية في العلاقة المتوترة بين الهند وباكستان.

وفي التسعينيات، ظهر تمرد مسلح مؤيد لباكستان في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير، وتحارب الولاية قضية الإرهاب والتشدد منذ ذلك الحين.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد يعد حكم المحكمة العليا الصادر يوم الإثنين انتصارًا لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا لرئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، الذي وعد بإلغاء المادة 370 لسنوات.

وبرر الحزب هذا الإجراء على أساس السيطرة على الوضع الأمني في الولاية، رغم استمرار الهجمات المسلحة منذ ذلك الحين، وكان هناك غضب من الحكم بين القادة السياسيين في كشمير، الذين واجهوا الإقامة الجبرية والمضايقات منذ أغسطس 2019.

وقالت محبوبة مفتي، رئيسة الوزراء السابقة التي تم عزلها من السلطة، إن إلغاء المادة 370 كان "غير عادل وغير قانوني وغير دستوري" وإنه وكان التبرير الذي قدمته المحكمة العليا "لا يقل عن أنباء عن حكم بالإعدام ليس فقط لجامو وكشمير ولكن أيضا لفكرة الهند".

وأضافت: “لا يوجد حكم نهائي، حتى لو كان من المحكمة العليا”، كما أن هذه معركة سياسية مستمرة منذ العقود القليلة الماضية.