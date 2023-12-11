مسن كفيف وزوجته يدليان بصوتهما فى الانتخابات الرئاسية بالشرقية

شهدت لجنة مدرسة الإعدادية بقرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تصويت لمسن كفيف وزوجته، مؤكدين على أنهما أصرا على الحضور للتصويت من أجل الرئيس السيسي.

وأكد ياسين محمود عطية، والذي يبلغ من العمر ٧٢ عاما، أنه كان يعمل بالزراعة وأنه في عهد السيسي حصل على معاش خاص ورعاية باعتباره من ذوي الهمم والذين يولي الرئيس بهم أشد الاهتمام، ولذلك حرص هو وزوجته على تحمل مشقة الوصول للجنة للتصويت من أجل السيسي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.