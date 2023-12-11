دعم لا يتوقف.. مسيرات حاشدة وحافلات لنقل الناخبين فى الانتخابات الرئاسية

أقبل المصريون على الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل كثيف، والتفوا حول اللجان محتفلين بالعرس الانتخابي، حيث احتشدوا بالحافلات في مسيرات طويلة متجهة إلى اللجان الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم أمس وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستمر في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويبدأ التصويت خلال الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وشهدت الانتخابات الرئاسية الحالية مسيرات حاشدة بانطلاق حافلات لنقل الناخبية، حيث نظمت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، مسيرة بحافلة مكشوفة فى منطقة شبرا مصر، لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار 3 أيام هى: 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

وشارك شباب متطوعون فى المسيرة تحت شعار: “انزل.. شارك علشان بلدنا"، حاملين الأعلام المصرية، وتفاعل المارة مع المسيرة ملوحين لهم بعلامة النصر، مؤكدين عزمهم المشاركة فى العملية الانتخابية

كذا في محافظة البحر الأحمر كانت هناك مسيرات حاشدة من السيارات متجهة إلى لجان الانتخابات تحمل على متنها المئات من المصوتين بمدينة أبورماد جنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

واستقبلت لجان المحافظة المصورين في التاسعة صباحا، حيث احتشد الآلاف من الأهالي أمام اللجان في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم.

فيما نظم طلاب مدارس القاهرة الجديدة مسيرات بمحيط مدارس منطقة التجمع، منها مدرستا فاطمة عنان وسيزا النبراوى، بالتزامن مع إدلاء الناخبين بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

ورفع المشاركون فى المسيرة الأعلام المصرية، مرددين هتافات تحيا مصر، وحرصت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على إشراك الطلاب في المسيرة لتنمية وعيهم بضرورة وأهمية المشاركة المجتمعية.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.