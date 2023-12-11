عمليات الوطنية للانتخابات: تلقينا شكاوى بسبب الأمطار والبطاقات المنتهية وتم حلها

رصدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري خلال اتصال من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وجود بعض المشاكل في اللجان، وتم العمل على حلها.

وأضاف بنداري أن المشكلة الأولى تمثلت في اللجنة الفرعية رقم 20 بالدقهلية، وهي قيام رئيس اللجنة بتغيير مقرها من الطابق الأرضي للطابق الأعلى، مما سبب مشكلة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتم التواصل مع رئيس اللجنة وحل المشكلة.

وأضاف أن مرسى علم شهدت أمطارا غزيرة مما تسبب في انقطاع الكهرباء في بعض اللجان، وتم التواصل مع الجهات المعنية وتيسير العملية الانتخابية.

كما تلقت الهيئة شكوى من اللجنة رقم 17 ببركة السبع عدم تمكين رئيس الهيئة المواطنين المنتهية بطاقاتهم من التصويت في العملية الانتخابية، وتم التواصل مع رئيس الهيئة وإبلاغه بأن القانون أتاح للمواطنين المنتهية بطاقاتهم الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.