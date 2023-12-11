الانتخابات الرئاسية.. تزايد إقبال الناخبين فى القاهرة والقليوبية والجيزة وسوهاج

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة العملية الانتخابية للاستحقاق الرئاسي 2024، ورصد عملية التصويت بمختلف لجان الاقتراع في الداخل، لليوم الثاني من خلال فريق متابعة يبلغ نحو 20 ألف متطوع، فضلًا عن أعضاء التنسيقية في 27 محافظة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

‎ورصدت الغرفة زيادة الإقبال من الناخبين في فترة الظهيرة وقبل ساعة الراحة والتي تبدأ من الساعة 3 إلى 4 مساءً، كما تلاحظ للغرفة من خلال رصد المتابعين، زيادة أعداد الناخبين في لجان الوافدين بمعظم المحافظات، وكثافة الإقبال في معظم المحافظات خاصة محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وسوهاج وأسيوط والمنوفية والبحيرة، بينما تم رصد الإقبال بكثافة متوسطة في بعض المحافظات مثل كفرالشيخ وأسوان والأقصر والسويس.

تزايد أعداد الناخبين

كما تزايدت أعداد الناخبين في العديد من اللجان الفرعية بالتزامن مع موعد خروج الموظفين من أعمالهم، وتوجههم للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى رصد انتظام العملية الانتخابية وعدم رصد مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، واختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية التي تراعي متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا، وحتى إغلاقها في التاسعة مساءً؛ للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.