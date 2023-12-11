المديريات الخدمية بالإسماعيلية تشارك في ثاني أيام العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية

لليوم الثاني على التوالي للعرس الديمقراطي، واصلت المديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وسط إقبال جماهيري كبير على اللجان الانتخابية.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية إن موظفي المديرية توجهوا للإدلاء بأصواتهم بالتزامن مع تقديم الخدمة الطبية والعيادات المتنقلة والكشف الطبي والخدمات العلاجية على المواطنين المشاركين في العملية الانتخابية.

وأكد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية أن موظفي المديرية حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ إيمانًا منهم بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

وأضاف أن موظفي المديرية حرصوا عن المشاركة في الانتخابات، من أجل مستقبل أفضل وحق الأجيال القادمة في توفير مناخ يتمتع بالديمقراطية.

فيما أعرب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية عن سعادته بمشاركة عدد من الشيوخ والأئمة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ من منطلق إيمانهم بواجبهم الديني والتوعوي والوطني كونهم قدوة للجميع.

وأشاد مدير عام التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى مشاركة القائمين على العملية التعليمية وحرصهم على تعليم النشء وأن المشاركة السياسية حق شرعي ودستوري وواجب وطني.

كما أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة على مشاركة موظفي المديرية في كافة مراكز ومدن المحافظة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، متوجهين إلى اللجان الانتخابية بصحبة أسرهم؛ من أجل تربية نشء واع وحريص على ممارسة الديمقراطية.

ولفت مدير هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية إلى مشاركة كافة العاملين بالهيئة، حرصًا على أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية.

ونوَّه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة على مشاركة العاملين بالمديرية بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية بكافة مراكز ومدن المحافظة والفلاحين، حرصًا منهم على ترسيخ أسس الديمقراطية ومشاركة كافة فئات الشعب في العرس الديمقراطي.

وفي السياق ذاته، واصلت عدد من المديريات الخدمية والشركات العامة بالمحافظة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ومنها مديرية القوى العاملة، مديرية الإسكان والمرافق العامة، مديرية الطب البيطري،

شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى، شركة المقاولون العرب، قطاع الملابس الجاهزة، شركات المنطقة الحرة بالإسماعيلية، فرع البريد المصري بالإسماعيلية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024