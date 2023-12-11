المرشح الرئاسى حازم عمر يُتابع انتظام التصويت بلجان بنى سويف

تفقد المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، يرافقه النائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب، انتظام عملية التصويت بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة صلاح سالم بمدينة ناصر بمحافظة بني سويف.

رافق المرشح الرئاسي بعض نواب وقيادات حزب الشعب الجمهوري منهم النائب الدكتور محمد جنيدي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ببني سويف والدكتور ياسر شلبي أمين التنظيم والنائبة عبير جمال مساعد أمين المحافظة وعدد كبير من رؤساء أمانات ولجان الحزب ببني سويف وحشد كبير من أنصار المرشح الرئاسي.

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن منسقي الحملة ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات يواصلون متابعة العملية الانتخابية خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في الداخل، بمحافظات الجمهورية.

وتواصل غرفة العمليات المركزية التابعة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، عملها في التواصل مع غرف العمليات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ويقوم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة، بالإضافة إلى أعضاء غرفة العمليات المركزية، بمتابعة جميع المخلفات والمشاكل، التي يرصدها منسقي الحملة الانتخابية، ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات، خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وذلك للعمل على حلها.

تقرير حملة المرشح حازم عمر

فيما أصدرت حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، بيانا أمس، بشأن متابعتها اليوم الأول للانتخابات الرئاسية من خلال غرفة العمليات المركزية و26 غرفة عمليات علي مستوي المحافظات.

وقالت الحملة إن الإقبال في اليوم الأول جيد جدا، وإنها لم تتلق أي مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها، مضيفة: ⁠كل ما تم رصده حالات فردية لا ترقى إلى درجة المخالفة أو الخروقات

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.