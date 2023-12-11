الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ناخبة في السويس: "أخويا استشهد دفاعا عن مصر وأنا عمري ما اتأخر عنها"

الحاجة أم حسن إحدى
الحاجة أم حسن إحدى الناخبات

قالت الحاجة أم حسن، إحدى الناخبات أمام لجنة مدرسة الثانوية العسكرية في السويس، إنها لم تتأخر يوما طوال حياتها عن الإدلاء بصوتها في أي استحقاق يخص مصر.

وأضافت أم حسن أن أخيها استشهد في حرب الاستنزاف عام 1968 وأن التصويت في الانتخابات واجب وطني لا يستهان به.

وأشارت إلى أنها برغم المشقة التي تعانيها في الحركة إلا أنها لم تتردد في النزول إلى اللجنة التابعة لها.

وحثت أم حسن السيدات ألا يتكاسلن عن النزول، موضحة أن الأمر لا يستغرق وقتا طويلا لكنه ضروري جدا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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