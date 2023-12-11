مؤتمر بنزيما: الأهلى فريق قوى للغاية.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب

أكد الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي، أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق لقب كأس العام للأندية المقام في السعودية.

وقال بنزيما، في المؤتمر الصحفي لمباراة أوكلاند سيتي، التى ستقام، غدًا، في افتتاح البطولة: “كرة القدم تلعب في الملعب وليست على الورق، غدا سنلعب 11 أمام 11 والفريق القوي لا ينتصر على الورق ولكن ينتصر من أرضية الملعب، يجب أن نلعب بالعقلية الصحيحة، ووقتها لا يهم سنلعب أمام أي خصم”.

وتابع: “نحن كلاعبين سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق كأس العالم للأندية، لست راضيا عما نقدمه في الدوري ولكن هذه كرة القدم، نحاول أن نلعب معًا، رسالتي للمشجعين بأننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق كأس العالم لأنها بطولة مهمة بالنسبة لنا”.

وتحدث بنزيما بشكل رائع عن نادي الأهلي خصم اتحاد جدة المحتمل حال الفوز على أوكلاند في ربع النهائي، وقال: “أتذكر الأهلي المصري جيدًا كوننا حققنا البطولة العالمية، كان الأهلي منافسا قويا وفي نهاية المطاف حققنا الفوز”.

ويخوض كلا الفريقين المباراة، التي تجرى بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة، والأمل يحدوهما في المضي قدما بالبطولة، التي تستمر فعالياتها حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويشارك الاتحاد في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة عام 2005 باليابان، ممثلا عن البلد المضيف، عقب تتويجه بدوري المحترفين السعودي في الموسم الماضي، في حين يلعب أوكلاند في المسابقة للمرة الـ11 في تاريخه، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال أوقيانوسيا هذا العام.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة يوم الجمعة المقبل، الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني للمونديال، وهو ما ينذر بإمكانية وقوع مواجهة عربية خالصة جديدة في البطولة، حال فوز الاتحاد بلقاء الغد.