اتحاد الغرف السياحية يدعو العاملين بالقطاع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أدلى صباح اليوم الإثنين، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنة مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس.

وأكد أحمد الوصيف حرصه على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية أولًا لممارسة حقه الدستوري، وثانيًا للمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده كل ربوع مصر منذ اليوم الأول لتلك الانتخابات، وبما يؤكد وعي المصريين بحقوقهم الدستورية، وحرصهم كذلك على دعم مسيرة التنمية والاستقرار والتحديث ببلدهم.

وأضاف الوصيف أن مشهد طوابير الناخبين رسالة إيجابية للعالم أجمع تؤدي بالطبع إلى تحسين صورة مصر الذهنية لدى العالم أجمع.

وكان رئيس اتحاد الغرف السياحية قد وجه رسالة بالفيديو إلى جميع العاملين بالقطاع السياحي المصري، حثهم فيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات المهمة.

وقال الوصيف في الفيديو: "أدعو كل زملائي العاملين بالقطاع السياحي المصري لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية"، وأكد أن تلك المشاركة بالعملية الانتخابية تدعيم للخطوات الجادة لعملية البناء الشامل للوطن، واستمرارًا للتنمية التي تتواصل وتتوسع على أرض مصر الحبيبة، وقال موجهًا كلامه للعاملين بالقطاع السياحي: "صوتنا هيفرق لدعم تلك المسيرة الرائعة، ودعم الخطوات الجادة لتطوير السياحة القطاع الحيوي الذي يسهم في نهضة مصر ورفعة اقتصادها القومي الفترة المقبلة".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.