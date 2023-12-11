أهالي إسنا بالأقصر يهتفون للحشد لإجراء الاستحقاق الرئاسي (فيديو)

رصدت كاميرا “الدستور”، تجمع عدد كبير من أهالي إسنا بمحافظة الأقصر، أمام إحدى اللجان الانتخابية للرئاسة المصرية 2024، وسط هتافات للحشد لإجراء الاستحقاق الدستوري الأهم لدى المصريين، حاملين الأعلام المصرية.

كما رصدت كاميرا الدستور، تضامن الشباب مع الشيوخ، والتفاف الجميع حول هدف واحد، هو المشاركة الفعالة للجميع على حد سواء، إلى جانب دعم مشاركة السيدات والبنات فى عملية التصويت، وعدم التمييز وفقا للعادات القبلية.

وأكد أحد المشاركين لـ"الدستور"، أن الجميع اتفق هناك على المشاركة الانتخابية، وعدم توجيه أحد لأحد باختيار مرشح بعينه، فالهدف الأساسي من المشاركة هو التعبير عن الرغبة فى اختيار رئيس للجمهورية بكل حرية، ولتقول الصناديق كلمتها الأخيرة فى هذا الشأن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

13 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.