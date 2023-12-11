الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

مهندس محمد عبدالرحيم
مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بصوته

أدلى اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بصوته في الانتخابات الرئاسية  لاختيار رئيس لمصر قادر على تحمل المسئولية في المرحلة الراهنة من عمر الوطن، واستكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية وجنى ثمار الإنجازات التي بدأتها الدولة.

 ودعا رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، العاملين بالهيئة بالتوجه للمقار الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة بفاعلية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن من أجل غد أفضل لبلدنا الغالية.

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وزير النقل يستعرض خطوات توطين صناعة الأوتوبيسات في مصر

 

العاملون بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لليوم الثاني على التوالي إلى صناديق الاقتراع

وتوجه العاملون بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لليوم الثاني على التوالي إلى  صناديق الاقتراع بالثلاث محافظات (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء) لاختيار رئيس للجمهورية والتقاط صور تذكارية بعلم مصر في أجواء من البهجة والسعادة.

 ووفرت الهيئة بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين لمقار لجانهم الانتخابية وتيسير مشاركتهم دون الإخلال بسير العمل، وحث اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العاملين بالهيئة على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وترسيخ للديمقراطية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

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وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة. 

موظفون موانىء البحر الاحمر اثناء الانتخابات
موظفون موانىء البحر الاحمر اثناء الانتخابات
مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الانتخابات الرئاسية العاملون بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر صناديق الاقتراع أرصفة موانيء الهيئة

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