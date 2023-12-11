الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود حافظ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويلتقط صورا مع الناخبين

محمود حافظ
محمود حافظ

أدلى الفنان محمود حافظ، بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي انطلقت صباح أمس، وتستمر حتى غدا الثلاثاء.

وشارك “حافظ” مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، يظهر تدافع الجمهور عليه أمام لجنته الانتخابية، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم عقب انتهائه من التصويت.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

محمود حافظ الرئاسية الانتخابات ثاني أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثاء الإدلاء

مواد متعلقة

لميس الحديدى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية (صور)

المخرج عمرو سلامة لـ أحمد عصام: "شماريخ" ماكنش هيحصل من غيرك

انتخابات الرئاسة| إقبال كبير من نجوم الفن في أول أيام التصويت (صور)

أمل رزق تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية: "السيسى حبيب المصريين"

عبير صبرى عقب الإدلاء بصوتها: "يا رب احفظ مصر والمصريين"

عبير صبرى وعايدة رياض وعصام السقا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

حورية فرغلى عقب الإدلاء بصوتها: "صوتى لفخامة الرئيس السيسى"

محمد رشاد يدلي بصوته في الانتحابات الرئاسية: ‏اللهم احفظ نعمة الأمن والأمان على مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

عاجل.. كواليس مكالمة ساخنة.. ماذا دار بين بوتين ونتنياهو خلال 50 دقيقة؟

رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: الصعايدة معاك يا سيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال