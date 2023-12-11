"استحقاق رئاسى مهم".. ناجى الشهابى يثمن دور الإعلام للتأكيد على أهمية الانتخابات

ثمن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، دور الإعلام الكبير في الوصول إلى المتابعين والمشاهدين، والتأكيد على أهمية الانتخابات باعتبارها استحقاقًا رئاسيًا مهمًا، منوهًا بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعني الكثير لكل المنصات المعادية لمصر.

قال الشهابي، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الإثنين، إن المراقبين في الداخل والخارج لم يتوقعوا الإقبال الكبير للناخبين المصريين على اللجان بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن الإقبال على اللجان غير مسبوق وممتاز منذ الساعات الأولى لصباح أمس حتى التاسعة مساء.

القضية الفلسطينية جعلت الشعب المصري يلجأ للدولة

ولفت رئيس حزب الجيل إلى أن الإقبال نسبته الأعلى مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي عقدت في الفترة الماضية، وهذا الإقبال يعود لعدة عوامل، أولها قضية الحرب على غزة، والتي أثرت على الساحة المصرية لأنها متعلقة بالأمن القومي.

وتابع: "القضية الفلسطينية جعلت الشعب المصري يلجأ إلى الدولة ويتكاتف معها ويجعل نفسه ظهيرًا لها"، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية 2024 تشهد معركة حزبية بامتياز.