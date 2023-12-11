الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. كواليس مكالمة ساخنة.. ماذا دار بين بوتين ونتنياهو خلال 50 دقيقة؟

بوتين
بوتين

في مكالمة استمرت قرابة 50 دقيقة، طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضرورة التوقف عن دعم الفلسطينيين وحركة حماس في الحرب المشتعلة الآن في قطاع غزة.

كواليس الحوار بين بوتين ونتنياهو.. ماذا حدث فى المكالمة الهاتفية المطولة؟

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، كان الحوار بين نتنياهو وبوتين بشأن الحرب في غزة مطولًا، حيث استمرت المكالمة لمدة 50 دقيقة، انتقد فيها نتنياهو بشدة ما سمّاه "التعاون الخطير" بين روسيا وإيران، كما أعرب عن استيائه من المواقف التي طرحها الممثلون الروس في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى ضد إسرائيل.

وتابعت أن نتنياهو أكد لبوتين أن أي دولة تعرضت لهجوم مثل ذاك الذي تعرضت له إسرائيل في 7 أكتوبر سيكون لها رد فعل مماثل لما فعلته إسرائيل.

وطلب بنيامين نتنياهو من روسيا الضغط على الصليب الأحمر لزيارة وتقديم الأدوية للمحتجزين الذين يقدر عددهم بـ137 محتجزا لدى حماس. 

وأوضحت الصحيفة أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 17 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة.

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وتابعت أن رد بوتين على نتنياهو لا يزال غير معروف، فلم ينشر "الكرملين" النص الكامل للمحادثة واكتفى بالإشارة إلى مباحثات الطرفين بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

بينما أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن المكالمة الهاتفية بين بوتين ونتنياهو تأتي في أعقاب تأييد روسيا قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في غزة، وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضده يوم الجمعة. 

وتابعت أن "الكرملين" أوضح أن المحادثة بين بوتين ونتنياهو تمحورت حول الأزمة الإنسانية في غزة، وجدد بوتين، خلال الاتصال، موقفه بشأن إدانة ومقاومة الإرهاب بكافة أشكاله، وأكد أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين.

وتابع "الكرملين" أن روسيا أبدت استعدادها لتقديم المساعدة من أجل تقليل معاناة المدنيين الأبرياء وتهدئة الصراع. 

وأوضحت الصحيفة أن بيان "الكرملين" كشف عن موقف بوتين الواضح في المكالمة مع نتنياهو بأنه تجاهل الغضب الإسرائيلي وطالب نتنياهو بضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين وضرورة تقديم المساعدات.

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وتابعت أن موقف بوتين كان ثابتا من بداية الأحداث في 7 أكتوبر، حيث يطالب بقوة بضرورة وقف إطلاق النار، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل وحيد للصراع.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل عملية "طوفان الأقصى" كمبرر لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ودعا إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة.

وألقى الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا باللوم في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على فشل سنوات من الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط، بينما كان يهدف إلى وضع روسيا كلاعب مهم له علاقات مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة.

نتنياهو بوتين الفلسطينيين غزة مكالمة 50 دقيقة

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