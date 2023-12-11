الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس "الغربية الأزهرية" يقود مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

تقدَّم الدكتور عبداللطيف حسن طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، بمسيرة حاشدة من العاملين بالأزهر الشريف، انطلقت من مقر المنطقة الأزهرية وحتى المعهد الأحمدي بطنطا، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 

ووجَّه "طلحة" الدعوة لجميع المواطنيين للمشاركة في هذا الواجب الوطني، فالمشاركة مسؤولية وطنية لرسم مستقبل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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