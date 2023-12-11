أعضاء التنسيقية يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

أدلى عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصواتهم فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، فى عدد من المحافظات المختلفة.

حيث شارك من محافظة قنا عضو التنسيقية أحمد يوسف محمد من اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد محمد سيد همام.

ومن محافظة المنيا، أدلى حسام الدين عطفت فوزي بصوته باللجنة الانتخابية بمدرسة الأقباط الإعدادية بنين.

ومن محافظة الغربية، أدلى محمد عز الرجال بصوته من اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد السيد السعيد النجار الابتدائية المشتركة، طنطا.

وأدلى سعيد شحاتة بصوته من اللجنة الانتخابية بمدرسة ميت الرخا زفتي، ومن محافظة الشرقية، شارك محمود ألماظ فى الانتخابات الرئاسية وأدلى بصوته من اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد محمد عبّده عزت، الزقازيق.

ومن محافظة الجيزة، شاركت حنان وجدي فى الانتخابات الرئاسية بمركز شباب الشيخ زايد، وأدلى أحمد مجدي نجيب بصوته من مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بالوراق، كما شارك عبدالله عصام سيد بصوته من مدرسة الكوم الأحمر، وأدلى يوسف السباعي بصوته من لجنته الانتخابية بأوسيم بالجيزة.

ومن محافظة القاهرة، شاركت داليا التونسي من لجنتها الانتخابية بمدرسة جابر الصباح بالمقطم، وعزوز عادل بمدرسة الاتحاد القومى النموذجى قصر النيل بالقاهرة.

وانطلقت، أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.





الانتخابات الرئاسية 2024