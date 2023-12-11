الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس نادي الأوليمبي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ناصر الشاذلي رئيس
ناصر الشاذلي رئيس نادي الأوليمبي

أدلى ناصر الشاذلي، رئيس النادى الأوليمبي بالإدلاء، اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة القومية العربية الإعدادية بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية.

ودعا رئيس نادى الأوليمبي جميع أطياف الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات ..مشيرا إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأشاد ناصر الشاذلي بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم.

وحرصت إدارة النادى الأوليمبي علي حث العاملين بالنادى والأعضاء علي المشاركة في الإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية إضافة لتخصيص مكان داخل النادى من أجل مساعدة الناخبين على التعرف على لجانهم الانتخابية وأرقامهم فى الكشوف توفيرا للوقت والجهد وتقليل الزحام داخل اللجنة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

متابعة إعلامية 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

الانتخابات الرئاسية ناصر الشاذلي على غيط النادي الأوليمبي الاسماعيلى

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