محسن عبدالمسيح ورئيس اتحاد الطائرة يُدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة

حرص محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، على الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الشهيد حازم محمود عزب بمصر الجديدة.

كما أدلى المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بصوته في الانتخابات الرئاسية.

ياسر قمر

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

متابعة إعلامية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها

الكشوف الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.