الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مايا مرسي تتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشاركة المرأة بثانى أيام التصويت بالانتخابات

متابعة الدكتورة مايا
متابعة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، غرفة العمليات المركزية للمتابعه الميدانية بالمجلس، لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الثانى، حيث استمعت إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

 إقبال كبير  للمرأة علي اللجان الانتخابية 


وأعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها  بالإقبال الكبير  للمرأة على اللجان الانتخابية ولجان الوافدين  خلال الساعات  الأولى لليوم  الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن  المرأة خرجت مع افراد اسرتها  تحمل علم مصر في مشهد احتفالي رائع  لتدلي بصوتها من أجل  مصر  ولتواصل اثبات حبها وانتماءها لهذا الوطن، موكدة أن المرأة المصرية أصبحت أكثر وعيا وإدراكا لأهمية  صوتها ومشاركتها  بإعتباره واجب وطني علي كل فرد منا.

ويتابع المجلس القومى للمرأة، ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل  عددهم إلى مايقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

بالاضافة الي  وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعه الميدانية، بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية. 

 انتخابات الرئاسة 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
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