قيادات وزارة التضامن الاجتماعي يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

أدلى عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ ليكونوا جزءًا من المشهد الحضاري للعملية الانتخابية، مشيدين بالأجواء الإيجابية التي تحيط بالانتخابات من حيث حسن تنظيم عملية التصويت رغم كثافة الناخبين.



وثمنت قيادات الوزارة أيضًا الاهتمام بكل الآليات التي تيسر تصويت المواطنين ذوي الإعاقة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركتهم وتزينهم للعرس الانتخابي، داعين المواطنين لاستخدام حقهم الدستوري والمشاركة بالتصويت لانتخاب الرئيس القادم في فترة رئاسية جديدة (2024 - 2030).



وأدلي مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي أيمن عبدالموجود بصوته بلجنة مركز شباب الشيخ زايد، بينما أدلى مساعد الوزيرة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور عمرو عثمان بصوته بمقر لجنة مدرسة محمد فريد الإبتدائية بالمعادي، وأدلت مساعد الوزيرة لشبكات الحماية الاجتماعية الدكتورة ميرفت صابرين بصوتها بمقر لجنة مدرسة الشهداء الثانوية بنات بالمعادي.



كما أدلى مساعد الوزيرة للاستثمار وتنمية الموارد الدكتور حسن مصطفى بصوته بلجنة مدرسة توفيق الحكيم الابتدائية بالجيزة، وأدلى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبدالفضيل بصوته بمقر لجنة المدرسة اليابانية بالشيخ زايد.



وحرص المستشار الإعلامي للوزارة محمد عبدالمنعم على الإدلاء بصوته بمقر لجنة مدرسة طلعت حرب بالعجوزة، وأدلت أيضا المستشارة الإعلامية للوزارة شيرين فتحي بصوتها بمقر لجنة مدرسة طبري الحجاز الثانوية، وأدلى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية مجدي حسين بصوته بمقر لجنة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، كما أدلى مدير إدارة التأهيل خليل محمد بصوته بمقر لجنة مدرسة الأزبكية الإعدادية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الاثنين، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

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