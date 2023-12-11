سيدة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية و"تبصم بالعشرة"

ظهرت سيدة مسنة في إحدى الفيديوهات، وهي تعلن تأييدها بشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمها له بعد خروجها اليوم من إحدى اللجان الانتخابية.

وانتشرت صورة للسيدة المسنة وقد بدا عليها علامات السعادة وقد بصمت بأصابعها العشرة في التصويت إذ ملأ الحبر الفسفوري كل أصابعها ولم تكتف بالبصمة بإصبع واحد كما هو معتاد.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.