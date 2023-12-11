بداية الرحلة.. شباب يَخْطون لأول مرة نحو المشاركة السياسية في انتخابات الرئاسة (صور)

تصدّرت صورًا لشباب مصريين يملؤون الصفوف الأولى للناخبين على مدار يومين في انتخابات الرئاسة 2024 بجميع لجان محافظات الجمهورية، وهم يؤدون واجبهم الوطني بفخر وإقبال، حيث يُعَدُّ هذا المشهد المثير للإعجاب استمرارًا لدور الشباب في صناعة مستقبل مصر السياسي والاجتماعي.

وعندما بلغ هؤلاء الشباب السن القانوني للتصويت في الانتخابات، سارعوا نحو صناديق الاقتراع يحملون وعيًا بالمسؤولية وإيمانًا بأهمية مشاركتهم في تشكيل مستقبل بلدهم، فإن صوتهم يمثل لوحة فنية حيث تعبر هذه الوجوه الشابة عن حلم جديد وإرادة تغيير.

قال أحد الشباب (18 عامًا) ومن سكان منطقة السيدة زينب إنه لأول مرة يشارك في العملية الانتخابية وجاء من الصباح الباكر إيمانًا منه بأهمية المشاركة الديمقراطية لرسم وتشكيل مستقبل مصر.

وتعد رحلة الشباب في هذا السياق انتقالًا من مرحلة الانتظار والمشاهدة إلى المشاركة والتأثير إنها فرصة لإحداث تغيير إيجابي ينعكس على مسار البلاد ويعكس تطلعات الجيل الجديد نحو مستقبل أفضل، فمشاركة الشباب في الانتخابات ليست مجرد تصويت، بل هي تعبير عن إرادة التغيير والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولًا وتمثيلًا.

وانطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع المحافظات، أمس الأول، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.