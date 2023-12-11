الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توافد المغتربين على لجنة الدقى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجنة الدقي للمغتربين توافدا كثيفا للمواطنين المغتربين المقيمين في القاهرة، خاصة في نطاق الدقي والمهندسين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمال المسيرة التي بدأها والحفاظ على أمن البلد.

وشهدت اللجنة التي تم تخصيصها للوافدين والمغتربين، وتقع في نهاية شارع التحرير بتقاطع شارع السودان، توافد الشباب والسيدات العاملين في أحد المصانع والشركات، بالإضافة إلى الطلاب في الجامعات المصرية.

ويخوض 4 مرشحين انتخابات الرئاسة 2024، وقد قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم بعد استيفاء جميع شروط الترشح. وسيتم طباعة بطاقات الانتخابات التي تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات. وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه الانتخابي النخلة، والمرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه الانتخابي السلم.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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