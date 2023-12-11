أحمد جمال عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة: المشاركة أمانة وواجب

أدلى الفنان أحمد جمال بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بإحدى اللجان الانتخابية في مدينة نصر، اليوم الإثنين.

وقال أحمد جمال، عقب الإدلاء بصوته: فخور بهذا الإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية، فيما يشبه الملحمة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات أمانة وواجب.

ولفت إلى أن المشهد الانتخابي يعكس الوجه الحقيقي للديمقراطية التي تعيشها مصر.

احمد جمال

وكان قد أدلي عدد كبير من الفنانين بصوتهم صباح اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، ومنهم نادية الجندي وخالد زكي وأنعام الجريتلي وعمرو مصطفى والكاتب عبدالرحيم كمال ومحمد محمود عبدالعزيز.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.