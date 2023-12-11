محمد محمود عبدالعزيز يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويؤكد: واجب وطنى

حرص النجم والمنتج محمد محمود عبد العزيز، اليوم الإثنين، على المشاركة فى الاستحقاق الرئاسي، والإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر لجنته الانتخابية فى روضة ومدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود الإبتدائية المشتركة بحي الدقى محافظة الجيزة.

محمد محمود عبدالعزيز: المشاركة تعكس قدرا كبيرا من الوعي

وأكد عبدالعزيز، فى تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أهمية مشاركة جموع المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، معربا عن سعادته البالغة بمشهد إقبال المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، كما أنه يعكس قدرا كبيرا من الوعي والحرص على أداء واجبنا الوطني للعالم بأكمله.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

تستقبل اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثانى أيام التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء في كل محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تسليم كل المقرات الانتخابية لوزارة الداخلية لتأمين المقار والحفاظ على الناخبين وسلامتهم وأمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، مؤكدًا أنه تم اعتماد 14 منظمة دولية ستشارك فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

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