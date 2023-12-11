محافظ القليوبية يتابع انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثانى

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية بمدن قها وقليوب والقناطر الخيرية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، بحضور العميد محمد فوزي، رئيس مدينة قها، واللواء محمد سالم، رئيس مدينة قليوب، واللواء طارق ماهر، رئيس مدينة القناطر الخيرية.

وتفقد المحافظ لجان مدرستيِّ مجمع قها ومدرسة قها الثانوية، وفي قليوب مدرسة كفر أبوجمعة، وفي مدينة القناطر الخيرية تفقد لجان مدرسة حسن أبوبكر، ولجان مدرسة عمر مجدي.

واطمأن "الهجان" على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان، مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات، مناشدًا المواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كل التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

إقبال كثيف

فيما رصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية، وبمشاركة جميع أطياف المجتمع.

من جهته، أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتي تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أي معوقات، مما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

ودعا "الهجان" المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القليوبية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.