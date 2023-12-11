الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستقبل وطن بإمبابة ينظم مسيرة حاشدة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بإمبابة، مسيرة حاشدة، منذ قليل، بمشاركة قيادات الأمانة ونواب الحزب عن الدائرة، لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتوجهت المسيرة إلى عدد من اللجان الانتخابية في نطاق الدائرة، وسط هتافات مؤيدية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

 وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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الانتخابات الرئاسية مصر تنتخب مصر الرئيس السيسي

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