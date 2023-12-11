احتفالات أمام اللجان وسط إقبال كبير في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

تصدر الشباب والسيدات وذوي الهمم الطوابير الطويلة أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان التي بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين وتستمر عملية التصويت حتى مساء الغد الثلاثاء وسط ترديد الأغاني الوطنية وحمل الاعلام فضلًا عن الطبل والمزمار البلدي وسيارات تحمل مكبرات صوت.

هذا وقد حرص الشباب من الجنسين على المشاركة في عملية الاقتراع والوقوف أمام اللجان الانتخابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار 3 أيام ويتنافس خلالها 4 مرشحين.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن العملية الانتخابية تسير بجميع اللجان دون حدوث أي معوقات أو ما يعكر صفوها حتى الآن حيث فتحت جميع اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحًا ودون أن تتلقى غرفة العمليات التي تتابع الموقف على مدار اليوم أية شكاوي أو تجاوزات.

وأوضح محافظ أسيوط إلى تكليف رؤساء المراكز والاحياء والقرى بتوفير كافة التسهيلات لوصول الناخبين إلى لجانهم فضلًا عن تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير الكراسي المتحركة لهم وأماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت وذلك وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة أمام اللجان لتأمينها من الخارج مجددًا مناشدته لجموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024 لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.