رئيس نادى الزمالك: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دعم لمسيرة الوطن فى الاتجاه الصحيح

أدلى الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري لجميع المواطنين، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وطالب الكابتن حسين لبيب جميع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات من أجل استمرار دعم مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح، وشدد على أن موقفه واضح بالانحياز للمشروع الوطني للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة، خاصة في ظل التحديات التي تُمر بها المنطقة، فضلًا عما شهدته جمهورية مصر العربية في ١٠ سنوات من تطور وتُقدم على كل الأصعدة.

من جانب آخر، يستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة.

وائل بدر

في سياق آخر، تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع وائل بدر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة بالقلعة البيضاء.

وأعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول الذي يضم كلا من، وائل بدر مديرًا فنيًا ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، ومحمد سعيد معدا بدنيا، ومصطفى محسن مديرًا اداريًا، وإسلام جمعة أإخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محللًا للأداء.

وخاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته أمس الأحد تحت القيادة الفنية لوائل بدر.

ويعد وائل بدر أحد أبرز النجوم في كرة السلة بتاريخ نادي الزمالك، ونجح في حصد عدة ألقاب مع القلعة البيضاء، وسبق له تولي القيادة الفنية لناديي الجزيرة وسبورتنج.