"مياه أسيوط" تشارك في الانتخابات الرئاسية بتعريف المواطنين بأماكن اللجان

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، تواجدها الميداني في محيط لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بسيارة خدمة العملاء التى تجوب الشوارع وتتمركز بالميادين العامة ترفع شعار "اعرف لجنتك" للتيسير على المواطنين بمشاركة 40 مكلفة خدمة عامة للمساهمة في تعريف المواطنين بأماكنهم الانتخابية بالرقم القومى كمشاركة اجتماعية من قبل شركة مياه أسيوط.

ومن جانبه أكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المشاركة فى العملية الانتخابية، تؤكد المظهر الديمقراطي الذي يوضح للعالم كله أن الحراك الاجتماعي المصري من خلال الشعب يسير بخطى ثابتةٍ ومتوازنةٍ ومحسوبةٍ؛ ليستكمل الوطن مسيرته نحو البناء والتنمية والنهضة.

و شجع "الشرقاوي" أبناء مياه أسيوط على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفق خطة موضوعة بحيث تسير جنبا إلى جنب مع برنامج العمل اليومي.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024