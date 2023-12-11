نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب يدلي بصوته الانتخابي

أدلى عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين، بصوته الانتخابي بمقر اللجنة رقم 17 بمدرسة الشيخ على يوسف بمنطقة السيدة زينب، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني لاستمرار الحفاظ على مكتسبات الدولة من تنمية وأمن واستقرار، كما أن ما يحدث في غزة وبعض الدول المجاورة يحتم على الجميع الشعور بالمسئولية للاصطفاف خلف الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.





وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن مشاركة المواطنين الإيجابية فى التوافد على اللجان الانتخابية اليوم وأمس بشكل كبير تعد رسالة إيجابية لإظهار مصر أمام دول العالم بشكل حضاري يعبر فيه المصريون عن إرادتهم لاختيار رئيسهم واستكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات، مؤكدا أنه تم العمل على تيسير مشاركة العاملين في المصانع بالقاهرة والجيزة المغترين خاصة المصانع والشركات بمنطقة 6 أكتوبر بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.



ودعا "عبد الغفار السلامونى"، المواطنين من كافة الفئات ومختلف القطاعات ومواقع الإنتاج على مستوى الجمهورية إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، للتأكيد على الدور الوطني في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.