طوابير طويلة.. شباب من أمام اللجان لـ"الدستور": جايين نقف فى ضهر اللى بيخدم البلد

اصطف الشباب في طوابير طويلة أمام لجانهم الانتخابية لليوم الثاني على التوالي في انتخابات الرئاسة 2024 التي بدأت، صباح أمس الأحد، ومن المقرر أن تنتهي غدا الثلاثاء في تمام الساعة الـ 9 مساء بتواجد آخر ناخب داخل اللجان.

ووقف الشباب أمام اللجان وهم يتغنون بأغنية "تسلم الأيادي"، قائلين: "جايين نقف في ضهر اللي حمي البلد ونحن نثق به ثقة عمياء، هو قدر يساعد الشباب ووفر فرص عمل وظائف وشقق إسكان".

طوابير طويلة.. شباب ناخبين لـ"الدستور": جايين نقف في ضهر اللي بيخدم البلد

طوابير طويلة.. شباب ناخبين لـ"الدستور": جايين نقف في ضهر اللي بيخدم البلد

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

