برلماني: الانتخابات الرئاسية 2024 تؤكد على الوعي الفطري للمواطن المصري

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن الصوت الأعلى في الانتخابات الرئاسية 2024، هو صوت المواطن المصري الذي يثبت حضوره بامتياز في هذه الملحمة الوطنية، بصرف النظر عن صوته سيذهب لمن من المرشحين الأربعة.

وأضاف خلال لقائه على قناة "أون" اليوم الإثنين: “هذا الحضور الكثيف والمبكر من الساعات الأولى من صباح أمس، والمستمر لليوم وغدا، يؤكد على سلامة معدن الشعب المصري الأصل الذي دائما على قدر التحدي ولا يحتاج معلما”.

وأكد أن الشعب المصري يثبت على الدوام أنه رغم كل التحديات والمشاكل التي يقابلها من الحياة والعمل، إلا أنه عندما يشعر بإنذار واستدعاءً وطنيًا من مصر له، يحضر بامتياز، مفيدا بأن الحشود التي تم رؤيتها أمس مع الساعات الأولى من التصويت والتي استمرت على مدار اليوم أمس لمدة 11 ساعة والتي بدأت اليوم منذ ساعات قليلة، ومستمرة على مدار اليوم، تعطي مشهدا يؤكد الوعي الفطري لدى المواطن المصري، بكونه لا ينتظر من يقول له "ماذا يفعل".