المستشار محمد الصواف يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار محمد الصواف، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في حي ثالث الإسماعيلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين في الموقف الجديد.

واطمأن المستشار محمد الصواف على سير اللجان الانتخابية داخل حي ثالث بشكل طبيعي دون وجود أي عوائق في العملية الانتخابية، فيما تفقد المستشار محمد الصواف، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في حي ثالث الإسماعيلية، اللجان الفرعية لانتخابات الرئاسة في حي ثالث، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية دون أي معوقات.

والتقى الصواف برؤساء اللجان، لمعرفة إذا واجهوا أي معوقات، وتأكد من حسن الإضاءة داخل اللجان الانتخابية نظرًا لاستمرار العملية الانتخابية ليلًا دون أي عوائق.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.