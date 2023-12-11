إعلام إيطاليا يشيد بالانتخابات المصرية: فرحة واضحة وإقبال كبير فاق التوقعات

سلط الإعلام الإيطالى الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية التى بدأت أمس، وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت.

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن عشرات آلاف الناخبين توافدوا مبكرًا أمس أمام مراكز الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة "فاقت توقعات" الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقا لمصادر فقد دخل خمسة ملايين ناخب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على لجانهم الانتخابية"، مضيفًا أن هذا العدد الكبير لم يتم تسجيله منذ انتخابات 2014، وهو العام الذي تم رصد فيه دخول 1.4 مليون ناخب فقط، وبحسب مذكرة رسمية، تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، سلسلة شكاوى بشأن بطء عملية التصويت في بعض اللجان بسبب "الإقبال الكبير".

ويحق لنحو 65 مليون انتخابهم حتى الغد 12 ديسمبر.

كما أشادت وكالة "أنسا" الإيطالية بالتنظيم الذى شهده اليوم الاول فى الانتخابات، وقالت فى تقرير لها إن "الطوابير منظمة وهادئة بالاضافة الى الموسيقى الوطنية، واطواق مشددة من الجيش والشرطة، والتى ميزت اليوم الاول فى الانتخابات الرئاسية فى مصر.

وأضافت الوكالة أن فرحة المواطنين كانت واضحة، خلال تصويتهم فى الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.