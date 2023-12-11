الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حضور كثيف من الناخبين فى برج العرب وكرموز

جانب من المقار الانتخابية
جانب من المقار الانتخابية بغرب الإسكندرية

شهدت المقار الانتخابية بغرب الإسكندرية حضورًا مكثفًا من الناخبين في اليوم الثاني من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

وشهدت لجنة المغتربين بحي العجمي، حضور الناخبين وسط فرحة عارمة حاملين الأعلام، وفي منطقة برج العرب شهدت اللجان حضورًا كثيفًا من المواطنين علي لجان الانتخابات، وفي كرموز شهدت مدرسة الزهور زحامًا شديدًا من الناخبين واصطفافهم أمام لجان الانتخابات منتظرين دورهم في دخول اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وفي لفتة إنسانية، انتقل رئيس إحدى اللجان بمدرسة خير الله راغب في منطقة الساحل الشمالي بسيدي كرير إلى إحدى السيدات من ذوي الهمم لمساعدتها في دخول سيارتها وإنهاء إجراءات التصويت في الانتخابات.

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