الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو غرفة الجيزة: صوت كل مواطن مصري مهم لاستكمال مسيرة التنمية

المهندس احمد جابر
المهندس احمد جابر

أدلي  المهندس احمد جابر، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، وعضو  مجلس إدارة غرفة الجيزه، بصوته الانتخابي بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهره اليوم الاثنين ثاني ايام الانتخابات الرئاسية.

وقال وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية، عقب إدلائه بصوته، إن التصويت حق لكل مواطن وواجب وطني  للتعبير عن رأيه في اختيار القائد المناسب لاستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر.

وأضاف "جابر"، أن وعي المواطن المصري أصبح حائط صد منيع ضد مروجي الشائعات، مؤكدا أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة الإصلاح.

 دعا جميع المواطنين ومجتمع الأعمال بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

 ودعا جميع المواطنين ومجتمع الأعمال، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية  بما يساهم فى تعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن.

وأكد أن المشاركة رسالة تأييد علي وقوف المصريين صفا واحد تجاه التحديات الراهنة كما تؤكد علي وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيًا داخل المجتمع.

انتخابات الرئاسة 2024 

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية.. سيدات بني سويف يتوافدن أمام اللجان في ثاني أيام التصويت (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

حقيقة إعلان "البترول" عن توافر فرص عمل جديدة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

أول تعليق من لبلبة على واقعة تصويتها فى الانتخابات مرتين

عاجل.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلى ضد بيراميدز والشيبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال