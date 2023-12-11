عضو غرفة الجيزة: صوت كل مواطن مصري مهم لاستكمال مسيرة التنمية

أدلي المهندس احمد جابر، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزه، بصوته الانتخابي بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهره اليوم الاثنين ثاني ايام الانتخابات الرئاسية.

وقال وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية، عقب إدلائه بصوته، إن التصويت حق لكل مواطن وواجب وطني للتعبير عن رأيه في اختيار القائد المناسب لاستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر.

وأضاف "جابر"، أن وعي المواطن المصري أصبح حائط صد منيع ضد مروجي الشائعات، مؤكدا أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة الإصلاح.

دعا جميع المواطنين ومجتمع الأعمال بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ودعا جميع المواطنين ومجتمع الأعمال، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بما يساهم فى تعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن.

وأكد أن المشاركة رسالة تأييد علي وقوف المصريين صفا واحد تجاه التحديات الراهنة كما تؤكد علي وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيًا داخل المجتمع.

انتخابات الرئاسة 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.