محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان غرب المحافظة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،عدد من مقار اللجان الانتخابية في اليوم الثانى للعرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي شهدت توافد كبير من الناخبين تزامنًا مع فتح اللجان ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

وتفقد محافظ مطروح كلا من لجنة مدرسة أحمد عرابي بقرية المثانى ولجنة السيدات بالمعهد الكويتى الازهري ولجنتى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة النجيلة.

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم. مؤكداَ على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأشاد محافظ مطروح خلال جولته بالإقبال الكبير من المواطنين بمدينة النجيلة وحرصهم سواء من الرجال والسيدات ومن ذوى الهمم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس وعى أهالى مطروح وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني ايامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

محافظ مطروح يتابع الانتخابات الرئاسية بالمحافظة

محافظ مطروح يتابع الانتخابات الرئاسية بالمحافظة

محافظ مطروح يتابع الانتخابات الرئاسية بالمحافظة