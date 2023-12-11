الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بالبرلمان: نشهد الآن حالة ديمقراطية غير مسبوقة فى الانتخابات الرئاسية

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

قال مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن هناك إقبالًا كبيرًا جدًا من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أمس، في مشهد غير مسبوق. 

وأضاف مصطفى سالم، خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، أن المشهد بالأمس كان غير مسبوق، حيث شاهدنا إقبالًا لكل الفئات، سواء كبار السن أو الشباب أو السيدات، موضحًا أنه كانت هناك طوابير أمام اللجان الانتخابية قبل أن تفتح أبوابها، والشعب المصري يدرك تمامًا أهمية الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "الشعب المصري يوجّه رسالة للعالم بأنه واعٍ وحريص على دولته"، مضيفًا: "الجميع يرغب في الحفاظ على الدولة، ونشهد الآن حالة ديمقراطية غير مسبوقة، ونتوقع أن تشهد باقي أيام الانتخابات إقبالًا كبيرًا".

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