مسيرة حاشدة لجماهير المصري البورسعيدي: نازلين نرد الجميل للسيسي

نظمت جماهير النادي المصري البورسعيدي بمحافظة بورسعيد، قبل قليل، مسيرة حاشدة بالتزامن مع اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك للتأكيد علي ضرورة المشاركة، ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورفعت جماهير المصري البورسعيدي أعلام مصر واعلام النادي المصري وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أن خروجهم بهذا العدد الكبير جاء لحبهم لوطنهم وحرصهم علي استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدائها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وردد المشاركون بالمسيرة هتافات تحيا مصر وبورسعيد بلد الأبطال واحنا احفاد 56 والسيسي هوا الريس، وذلك وسط أجواء وطنية تستكمل المشهد الانتخابي في محافظة بورسعيد، وتؤكد أن محافظة بورسعيد يدرك شعبها جيدا مستقبل هذا البلد، ويشارك في خطواته تجاه المستقبل.

وأكدت جماهير النادي أنها عندما نظمت هذه المسيرة كانت لرد الجميل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وجاءت بعد ظهور الشكل العالمي لاستاد النادي المصري الذي يتم بناءه الآن في موقعه التاريخي بشارع 23 يوليو، والذي جاء استجابة من الريس السيسي وهدية لشعب بورسعيد.

وشهدت لجان انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بـ محافظة بورسعيد توافدًا كبيرا من المواطنين الناخبين الذين لهم حق التصويت، وذلك في يومها الثاني، بعدما كانت قد شهدت اقبالا غير مسبوقا في يومها الأول.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.