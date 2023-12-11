الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي فلسطيني لـ"لدستور": نتوقع إقرار هدنة إنسانية جديدة في غزة برعاية مصرية قطرية

أيمن الرقب
أيمن الرقب

أكد د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عضو حركة فتح، أن موقف مصر واضح ومشرف برفض التهجير لسكان غزة أو غيره من المناطق الفلسطينية، لأن القاهرة تدرك أن تهجير إسرائيل للفلسطينيين ولو استقبال مؤقت لهم في سيناء يعني تصفية القضية، لذلك ترفض بشكل مطلق تمامًا هذا الطرح.

وحول استخدام الفيتو من قبل واشنطن في مجلس الأمن لرفض مشروع وقف اطلاق النار في غزة، قال الرقب لـ"الدستور"، إنه سبب حالة من الاحباط ومنح الإذن باراقة المزيد من الدماء في غزة وأعطى  الضوء الأخضر للاحتلال لإبادة الشعب لفلسطيني، فضلاً عن إرسال 15 ألف قذيفة مدفعية للاحتلال لاستكمال مهام القتل، واعتبر أن  الفيتو وصمة عار في جبين واشنطن وكل الشعوب الصامتة التي تمنح الاحتلال الغاصب الأسلحة لإبادة شعب أعزل.

txt

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الرقب: توقعات بهدنة انسانية جديدة برعاية مصرية قطرية

توقع الرقب أن تنتهي عملية الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة مطلع العام القادم أو نهاية العام الحالي، وفترة 4 أسابيع كافية بالنسبة للأمريكيين، لأنه من المفترض أنه سيكون هناك حديث عن هدن إنسانية وصفقات لاطلاق وتبادل سراح الأٍسرى، وهو الأمر الذي سيتم بوساطة مصرية قطرية.

وقال السياسي الفلسطيني إنه من المتوقع أن تبدأ التحركات لهدنة جديدة في العشرين من الشهر الجاري، وربما تلقي بثمارها  نهاية الشهر الجاري مع انتهاء المعارك.

أكد الرقب أن الاحتلال يسعى للوصول إلى الأسرى كما حدث مع الأسير جلعاد شاليط والوساطة هى الحل وانتهاء جولة المعارك تمامًا، مضيفًا: “نحن نريد توقف الحرب تمامًا وليس هدن إنسانية وفقط، الشعب الفلسطيني لاقي من العذاب ما لم يلقه باقي الشعوب حول العالم”. 

اختتم الرقب تصريحاته قائلاً إن الأمريكان يتحركون الآن في اتجاه تسوية سياسية ولم يتم الإعلان عنها الآن، خاصة مع رفض تل أبيب لمشاريع أمريكية سياسية في قطاع غزة المحاصر.

txt

ممثل فرنسا بالأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة فى غزة

غزة قطاع غزة تهجيرالفلسطينين القضية الفلسطينية مصر تهجير إسرائيل

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ضياء رشوان: لا يوجد أى معوقات لتغطية المراسلين الأجانب الانتخابات الرئاسية

كارثة تفجرها "واشنطن بوست": الولايات المتحدة زودت إسرائيل بالفسفور الأبيض المحرم دوليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال