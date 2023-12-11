وكيل تعليم مطروح يقود مسيرة حاشدة للمعلمين للتصويت بلجان وسط المدينة

قاد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية وهدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية مسيرة حاشدة تضم مئات المعلمين والإداريين بمدارس النجيلة وبراني ومطروح.

وذلك للتصويت بلجان وسط مدينة مرسي مطروح في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية وسط مشاعر مفعمة بالأمل وأجواء تشع بالتفاؤل مع مشاركة ايجابية غير مسبوقة للمنظومة التعليمية فى العرس الانتخابى الديمقراطى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمنظومة التربوية عرفانا بالحس الوطني والمشاركة الإيجابية الحاشدة بهذا العرس الديمقراطى والاستحقاق الدستوري.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.