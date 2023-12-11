الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسنة: "نزلت الانتخابات لدعم السيسي" (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قالت السيدة أمنية فادي، أحد المنتخبين في مدرسة بدر الإعدادية بنين الدقي، إنها نزلت للانتخابات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاستكمال المسيرة التي بدأها والحفاظ على أمن البلد.

وأضافت السيدة أمنية بعد أن أدلى بصوتها الانتخابي، أنه يجب على الجميع المشاركة والتعبير عن آرائهم في الانتخابات ودعم الرئيس رائد التنمية خلال السنوات الماضية، خاصةً أنه قد استطاع أن يدافع عن البلد في أوقات الصعوبات والمحن. ولذلك، يجب أن نقف بجانبه لاستكمال المسيرة والمشوار، لأنه يستحق دعم الجميع.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كافة شروط الترشح حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة،  المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم

txt

محافظ القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية في ثاني أيام التصويت

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
انتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية مصر تنتخب الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

مظاهرة حب ووطنية.. أهالي "وردان" بالجيزة يحتشدون أمام لجان الانتخابات (فيديو)

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل