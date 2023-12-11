مسنة: "نزلت الانتخابات لدعم السيسي" (صور)

قالت السيدة أمنية فادي، أحد المنتخبين في مدرسة بدر الإعدادية بنين الدقي، إنها نزلت للانتخابات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاستكمال المسيرة التي بدأها والحفاظ على أمن البلد.

وأضافت السيدة أمنية بعد أن أدلى بصوتها الانتخابي، أنه يجب على الجميع المشاركة والتعبير عن آرائهم في الانتخابات ودعم الرئيس رائد التنمية خلال السنوات الماضية، خاصةً أنه قد استطاع أن يدافع عن البلد في أوقات الصعوبات والمحن. ولذلك، يجب أن نقف بجانبه لاستكمال المسيرة والمشوار، لأنه يستحق دعم الجميع.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كافة شروط الترشح حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم