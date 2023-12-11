"عمليات التنمية المحلية": توافد كثيف على التصويت في ثاني أيام الانتخابات

تابع اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثاني لسير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية بالمحافظات من غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فعاليات انطلاق اليوم الثاني لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 مع المحافظين وذلك عبر غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واطمأن وزير التنمية المحلية من المحافظين عبر اتصالات من خلال الشبكة الوطنية للسلامة من خلال البث المباشر والتواصل عبر خاصية الفيديو، على انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات وتوافد الناخبين من جميع القرى والمدن والمراكز والاحياء علي اللجان الانتخابية الخاصة بهم منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأشار المحافظين خلال تواصلهم مع اللواء هشام آمنة إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد وإقبال كثيف من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية استمرار المتابعة من المحافظين لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت في اليوم الثاني والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وتذليل أى عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق للمحافظات وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم، ووجه آمنة بتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين من مختلف الأعمار في الإدلاء بأصواتهم، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.