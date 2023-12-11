الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كثيف أمام لجان الجمالية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بمنطقة الجمالية

بدأت عملية الاقتراع في منطقة الجمالية حي وسط القاهرة، اليوم الإثنين، في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، التي يتنافس فيها 4 مرشحون هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

واصطف عشرات الناخبين المصريين، منذ الثامنة من صباح اليوم، أمام مقر  لجنة 6 بمدرسة الحسين الإعدادية بنين بالجمالية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في تظاهرة مملوءة بمشاعر الحب والوفاء والولاء للوطن.

وتغلب المشاهد الاحتفالية على الأجواء أمام لجان الاقتراع في منطقة الجمالية وسط كثافة في الإقبال من قبل الناخبين لليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مساء أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها.

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