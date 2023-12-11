الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشيد بحشود المواطنين أمام اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية فى محافظة أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان في اليوم الثاني، داخل 254 لجنة فرعية، حيث قامت حشود من المواطنين بالتوجه إلى اللجان للتصويت داخل صناديق الاقتراع.

وأشاد محافظ أسوان بهذا المشهد الذي تشارك فيه كل فئات المجتمع، من كبار السن وذوي الهمم والمرضى والشباب والمرأة، مما يعكس مدى الوعي الذي يمتلكه المواطنون للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، باعتبارها حقا دستوريا لهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة.

 

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