عدد هائل من الأهالى يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بلجان الوراق (فيديو)

احتشد عدد هائل من المواطنين، صباح اليوم الإثنين، أمام لجان الوراق، تزامنًا مع بدء اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، والتي تستمر حتى غدًا الثلاثاء.



وشهدت لجان الوراق الانتخابية أجواء مليئة بالوطنية وإحساس المواطنين بالمسئولية تجاه وطنهم، سواء داخل اللجان وأثناء إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، أو فى المناطق المحيطة بلجان الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.