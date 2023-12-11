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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب جامعة أسوان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافد عدد هائل من طلاب وطالبات والعاملين بجامعة أسوان، صباح اليوم الإثنين، تزامنًا مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية على لجان مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية بمنطقة أطلس، ضمن اللجان المخصصة للوافدين "المغتربين" داخل المحافظة.

وأدلى عدد هائل من طلاب جامعة أسوان بمقرها في أسوان الجديدة بأصواتهم وفي لجان عديدة على مستوى اللجان الانتخابية بالمحافظة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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